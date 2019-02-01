Известный блогер поделился адскими фото больницы в российской глубинке

Известный российский блогер Илья Варламов, которому запрещен въезд в Украину, показал фото антисанитарии в одной из районных больниц в Ярославской области (Россия).

Их он опубликовал в своем блоге.

"Инфекционное отделение Тутаевской ЦРБ можно сравнить с концлагерным помещением: в палатах грязно, холодно, с потолков и стен осыпается краска и штукатурка, сантехника не работает, воды нет, мебель разбита, подушки, матрасы и одеяла, словно, извините, "проссаны". Даже в тюрьмах, где содержат особо опасных преступников, условия лучше. А тут — натуральный освенцим: условия просто нечеловеческие", - цитирует блогер слова очевидцев из группы "Типичный Тутаев".

На кадрах действительно можно увидеть палаты и кровати в больнице, которые требуют ремонта в экстренном порядке.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты показали шокирующие фото и видео больницы в Крыму.