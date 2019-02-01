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Верните наш кокаин: в Африке поймали россиян с рекордной партией наркотиков

пятница, 01 февраля 2019, 22:07

31 января власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков по подозрению в контрабанде наркотиков.

Об этом сообщает посольство России в островном государстве.

По информации местных СМИ, это крупнейшая конфискация наркотиков в истории Кабо-Верде. По данным разных источников, от семи до 10 тонн расфасованного кокаина находились в контейнерах, обнаруженных в трюме судна.

"Факт задержания российских моряков был. Мы находимся в тесном контакте с органами следствия, непосредственно с задержанными. Держим руку на пульсе. Ожидаем подробной информации", — цитируют российское посольство журналисты.

Как отмечается, корабль с российскими моряками направлялся в Марокко из Южной Америки.

В соцсетях шутят над инцидентом и вспоминают прошлогодний скандал с перевозкой кокаина по российским дипломатическим каналам.

Как сообщал "Апостроф", в августе 2018 года, в порту города Гент (Бельгия) полиция обнаружила три контейнера с двумя тоннами кокаина, упакованного в брикеты с логотипом "Единой России".

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