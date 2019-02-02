В России коммунальщики "облагородили" грязный снег: опубликовано видео

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как на российском Сахалине рабочие засыпают грязный снег чистым.

Ролик опубликовало местное издание sakhalin.info.

Отмечается, что рабочим поручили набрать чистый снег и пересыпать его под стелу, которая расположена напротив аэропорта.

По информации СМИ, в эти дни на остров прибывают спортсмены, которые будут участвовать в международных спортивных играх "Дети Азии". Возможно, чистый снег решили присыпать именно из-за этого.

В мэрии Южно-Сахалинска подтвердили, что рабочие засыпали снегом территорию вокруг въездного знака. Виновных сейчас ищут, их привлекут к административной ответственности за нарушение правил использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли видео россиянок в забавной форме.