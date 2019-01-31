РУС. | УКР.

четверг, 31 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.45
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

31 января

11:57
Во Львове поймали грабителя, избившего беременную: опубликованы фото
11:55
"Евробляхеров" предупредили о проблемах с легализаций авто
11:53
Тимошенко назвали единственным кандидатом, кто предложил стратегию мира без уступок России
11:43
​Волкер сравнил ситуацию в Украине до и после Революции достоинства
11:33
Теперь точно прокормит семью: раскрыта интересная деталь перехода Ракицкого в "Зенит"
11:27
Звезда сериала "Кухня" устроил потасовку с поклонниками
11:25
Эксперт дал оценку децентрализации в Украине
11:22
Будет удивительно: звезда "Игры престолов" прокомментировала финальный сезон сериала
11:21
Умерла мама Героя Небесной сотни, убитого снайпером на Институтской: фото
11:07
Кладбище военной техники: волонтеры показали свежие фото позиции ВСУ под Донецком
11:05
Рабинович назвал три главные проблемы в Украине, которые надо решить после выборов
10:57
Трансфер игрока сборной Украины в титулованный клуб: озвучены новые подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Уличный батальон Путина: в сети шутят над видео россиянок в забавной форме

четверг, 31 января 2019, 10:57

В российском Волгограде в честь 76-й годовщины победы в Сталинградской битве на улицы города выйдут регулировщицы в ретро форме.

Об этом сообщает "Волгоград онлайн".

"Вместо современных курток и кожаных сапожек - нежно-бежевые тулупы и теплые валенки. Накануне второго февраля на улицы Волгограда выйдет взвод регулировщиц, который может запросто покорить конкурс красоты любого масштаба. Туго заплетенная коса, легкий макияж и неброские аксессуары - вот идеальный набор для волгоградской регулировщицы, которая почти десять лет назад стала украшением важного праздника", - сказано в материале.

Отмечается, что полицейские, которые хотят попасть в отряд регулировщиц, проходят строгий отбор.

"Конечно, иногда состав приходится обновлять. Но в строю есть девушки, которые уже девять лет управляют движением в праздники", - сказали в полиции.

В то же время в сети "переодевание" полицейских высмеяли, сравнив с кастингом порнофильма.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли смекалку вояк Путина.

Фотовзгляд

Все галереи
США накрыли аномальные смертельные морозы

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Россия продолжает поддерживать Приднестровье с одной целью - политический эксперт

ИГИЛ или ФСБ: зачем Путину теракт в Магнитогорске

​В 2019 году Россия продолжит есть нас по кускам - Алексей Арестович

Лукашенко понял, что Путин его может уничтожить: у него есть два сценария - белорусский политик

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: