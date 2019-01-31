Уличный батальон Путина: в сети шутят над видео россиянок в забавной форме

В российском Волгограде в честь 76-й годовщины победы в Сталинградской битве на улицы города выйдут регулировщицы в ретро форме.

Об этом сообщает "Волгоград онлайн".

"Вместо современных курток и кожаных сапожек - нежно-бежевые тулупы и теплые валенки. Накануне второго февраля на улицы Волгограда выйдет взвод регулировщиц, который может запросто покорить конкурс красоты любого масштаба. Туго заплетенная коса, легкий макияж и неброские аксессуары - вот идеальный набор для волгоградской регулировщицы, которая почти десять лет назад стала украшением важного праздника", - сказано в материале.

Отмечается, что полицейские, которые хотят попасть в отряд регулировщиц, проходят строгий отбор.

"Конечно, иногда состав приходится обновлять. Но в строю есть девушки, которые уже девять лет управляют движением в праздники", - сказали в полиции.

В то же время в сети "переодевание" полицейских высмеяли, сравнив с кастингом порнофильма.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли смекалку вояк Путина.