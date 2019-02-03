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В сети появилось видео с последнего концерта Децла перед смертью

воскресенье, 03 февраля 2019, 08:49

Российский рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) перед смертью выступал в Ижевске (РФ) на дне рождения у местного предпринимателя.

Видео с последнего выступления публикует Telegram канал Mash.

"Последняя вечеринка Кирилла Толмацкого. Через пару часов он уйдёт в гримерку, ему станет плохо, его сердце остановится. Но пока и все девчонки, и вся школа по-прежнему гуляют — как и восемнадцать лет назад", – говорится в комментарии к видео.

Также, как утверждается, перед смертью у Децла начали болеть кисти рук, затем начался припадок. Ему пытались помочь около получаса. Причины произошедшего неизвестны. Хозяин вечеринки, автодиллер Никита Пантюхин, говорит, что никаких наркотических веществ на празднике не было. Никакой особой еды Толмацкий не заказывал, странно себя не вёл.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на воскресенье, 3 января, российский исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, умер после концерта в Ижевске (РФ).

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