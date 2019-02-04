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В Москве вспыхнул смертельный пожар в элитном доме: первое видео

понедельник, 04 февраля 2019, 08:16

В Москве четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в центре города.

Об этом сообщает ТАСС.

Возгорание в семиэтажном доме номер 12 на Никитском бульваре произошло в ночь на 4 февраля. Загорелась квартира на пятом этаже. Огонь распространился на соседние этажи. В ходе пожара в здании обрушились деревянные перекрытия между пятым и шестым этажами.

Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Из дома были эвакуированы 42 жильца.

По данным СМИ пожар произошел в "звёздном доме". Квартиры в этом доме есть у художника Никаса Сафронова, дирижера Юрия Башмета и актрисы Ингеборги Дапкунайте.

Пожар начался в квартире дочери Башмета Ксении, но сама она не пострадала

Дом на Никитском бульваре был построен в 1912 году и, по данным СМИ, относится к объектам культурного наследия.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России вспыхнул новый масштабный пожар в торговом центре.

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