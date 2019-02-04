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В России зверски убили пару геев: соседи даже не скрывают радость

понедельник, 04 февраля 2019, 05:39

В России, на Кубани, убили двух пенсионеров-гомосексуалов: приоритетная версия преступления – гомофобия.

Об этом сообщает "Новая газета".

Как отмечается, тела убитых 70-летнего Владимира Дубенцова и 64-летнего Николая Галдина нашли вечером 10 января в станице Ильская. По данным издания, мужчины подвергались травле со стороны соседей, казаков и других жителей станицы. Один из соседей выразил свои эмоции по поводу убийства следующим образом: "Все очень сильно расстроились, что их убили! Так расстроились, что не знаем, куда от радости деваться!"

Имя предполагаемого убийцы — Александр Фет-Оглы, он арестован, и ему предъявлено обвинение. 23-летний Фет-Оглы, по информации полиции, был ранее судим за квартирную кражу и отбывал обязательные работы в поселковой администрации.

Арестованный дал признательные показания. Согласно его версии, он выпивал вместе с пенсионерами, затем они начали к нему приставать, что и послужило причиной убийства.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сентябре 2018 года в Азербайджане сообщали о массовых похищениях и пытках геев.

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