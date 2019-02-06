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Чтобы был как Трамп: топ-пропагандист Кремля высказалася о неправильном президенте

среда, 06 февраля 2019, 08:01

Один из главных пропагандистов Кремля Дмитрий Киселев высказался с критикой в сторону президента России Владимира Путина.

Об этом он заявил в интервью российскому журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю, передает Обозреватель.

"Я, например, считаю, что у нас неверная конструкция власти в России. Я считаю, что президент должен возглавлять правительство, как это в Штатах, например. А у нас отдельно президент, отдельно премьер. Чтобы он управлял всем, был как Трамп, как американский президент. Чтобы у нас не было премьер-министра, а его функции исполнял президент. В Америке ж нет премьер-министра, да? Президент должен возглавлять правительство", - рассказал Киселев.

Как сообщал "Апостроф", ранее пропагандист Путина разозлил сеть наглым выпадом.

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