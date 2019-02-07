Путин готовится к большой войне: на Западе увидели тревожные сигналы

В Шведском институте оборонных исследований (FOI) уверены, что российская армия готовится к участию во все более масштабных военных конфликтах.

Об этом говорится в докладе, подготовленном ведомством, передает "Медуза".

Авторы доклада проанализировали военные учения в России в 2009-2017 годах. Они утверждают, что с 2009 года российская армия, которая ранее участвовала в нескольких локальных конфликтах, стала готовиться к продолжительным региональным войнам с противниками масштабов Китая и НАТО.

По мнению экспертов, за последние годы российская армия заметно повысила боеготовность, и способна быстро переходить от выполнения задач мирного времени к ведению войны.

"Россия готова использовать военные методы. Важно понимать, как это может происходить в худшем из сценариев. Военные учения дают представление об этом", - заявил руководитель исследования Юхан Нурберг.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России заговорили о возможной войне с Японией.