РУС. | УКР.

четверг, 7 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

7 февраля

09:29
​Доллар опустился ниже важной психологической отметки: актуальный курс от НБУ
09:29
Собчак и Виторган засветились вместе после скандала с изменой
09:28
Пойман подозреваемый в организации убийства "Сармата": подробности и фото
09:27
Расцвела: Пугачева в короткой кожаной юбке вышла в свет
09:25
Где смотреть онлайн мужскую индивидуальную гонку Кубка мира в Кенморе: расписание трансляций
09:23
В России обрушился жилой дом: первые фото и видео
09:13
Путин готовится к большой войне: на Западе увидели тревожные сигналы
08:55
ДТП с Зайцевой и Дроновым: в сети указали на скандальный нюанс
08:26
Украинский шоумен стал "героем парковки" в Киеве: фото мести пешеходов
07:59
ВСУ взорвали на Донбассе "УРАЛ" боевиков: у оккупантов потери
07:31
В Италии в ДТП погиб известный украинский бизнесмен: фото с места ЧП
06:32
Из Сирии с любовью: в сети высмеяли шедевральную многоходовку Путина
Все новости

В России обрушился жилой дом: первые фото и видео

четверг, 07 февраля 2019, 09:23

Утром в четверг, 7 февраля, в центре российского Саратова обрушилась часть дома, который являлся историческим памятником.

Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, здание, расположенное на пересечении улиц Радищева и Рабочей было известно как "Дом генерала Деникина".

По словам очевидцев, снег разрушил кровлю строения. После этого обрушилась часть кладки у крыши. На месте работают медики "скорой помощи", спасатели ищут возможных пострадавших.

Начальник областной службы спасения Юрий Юрин в беседе с журналистами сообщил, что в ЧП никто не пострадал. На первом этаже здания располагается магазин, работники и посетители были эвакуированы. "Ничего критичного нет, администрация на месте", — добавил собеседник. По его словам, сейчас ведется расчистка тротуара.

Как отмечается, местные СМИ более 5 лет назад сообщали о критическом состоянии памятника. Еще в 1982 году дом, построенный более 120 лет назад, был признан ветхим, а в 1988 его определили под расселение.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 6 февраля, в столице Турции, Стамбуле, рухнул многоэтажный дом: под завалами оказались люди.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Читайте также

Путин достиг дна: у него один вариант, чтобы сохранить власть

Путин дал слабину: в России началась борьба кланов за власть

Россия продолжает поддерживать Приднестровье с одной целью - политический эксперт

ИГИЛ или ФСБ: зачем Путину теракт в Магнитогорске

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: