В России обрушился жилой дом: первые фото и видео

Утром в четверг, 7 февраля, в центре российского Саратова обрушилась часть дома, который являлся историческим памятником.

Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, здание, расположенное на пересечении улиц Радищева и Рабочей было известно как "Дом генерала Деникина".

По словам очевидцев, снег разрушил кровлю строения. После этого обрушилась часть кладки у крыши. На месте работают медики "скорой помощи", спасатели ищут возможных пострадавших.

Начальник областной службы спасения Юрий Юрин в беседе с журналистами сообщил, что в ЧП никто не пострадал. На первом этаже здания располагается магазин, работники и посетители были эвакуированы. "Ничего критичного нет, администрация на месте", — добавил собеседник. По его словам, сейчас ведется расчистка тротуара.

Как отмечается, местные СМИ более 5 лет назад сообщали о критическом состоянии памятника. Еще в 1982 году дом, построенный более 120 лет назад, был признан ветхим, а в 1988 его определили под расселение.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 6 февраля, в столице Турции, Стамбуле, рухнул многоэтажный дом: под завалами оказались люди.