В Стамбуле после взрыва обрушился жилой дом: первые фото и видео с места ЧП

В среду, 6 февраля, в столице Турции, Стамбуле, рухнул многоэтажный дом: под завалами оказались люди.

Об этом сообщает Reuters.

На данный момент известно о гибели как минимум одного человека. Еще четверо пострадавших находятся под завалами.

Причины падения восьмиэтажного здания в районе Картал неизвестны. Очевидцы сообщали о взрыве. На место происшествия было отправлено несколько полицейских, машин скорой помощи и пожарных.

Аварийные бригады пытаются дозвониться до четырех человек, оставшихся под обломками. Руины дома помогают разбирать очевидцы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы дома с 39 погибшими и маршрутки с тремя погибшими в Магнитогорске (Россия).