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В России маршрутка попала в серьезное ДТП: много пострадавших

пятница, 08 февраля 2019, 21:20

В России (Башкирия) автобус влетел в опору электропередач, из-за чего пострадали 19 человек, в том числе трое детей.

Об этом сообщает ТАСС.

"За медицинской помощью обратилось 19 пострадавших, в том числе трое детей, после столкновения автобуса с опорой электропередач на улице Технической в башкирском Стерлитамаке. Состояние двоих оценивается как тяжелое, остальных - средней тяжести и удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что 15 пострадавших доставили в больницу. При этом, необходимости в госпитализации пострадавших в Уфу, нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Кемеровской области России вахтовый автобус, перевозивший работников разреза на шахте "Распадская" упал с обрыва, в результате шесть человек погибли, шестнадцать пострадали.

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