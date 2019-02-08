В России произошло жуткое смертельное ДТП с шахтерами: фото и видео

В Кемеровской области России вахтовый автобус, перевозивший работников разреза на шахте "Распадская" упал с обрыва.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По имеющимся данным, шесть человек погибли, шестнадцать пострадали.

"Автобус съехал с технологической дороги на территории разреза. Шесть человек погибли, 16 получили травмы различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

По информации СМИ, внутри автобуса находились 22 сотрудника шахты. 4 из них в реанимации, 12 в состоянии средней тяжести.

По словам источника в экстренных службах, автобус, после съезда с технологической дороги, перевернулся и упал на крышу с насыпи высотой более 10 метров.

Также он добавил, что все пострадавшие были госпитализированы, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Кемеровской области агентству сообщили, что на месте происшествия работали пять отделений военизированных горноспасательных отрядов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России десятки детей попали в смертельное ДТП с автобусом.