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В России произошло жуткое смертельное ДТП с шахтерами: фото и видео

пятница, 08 февраля 2019, 08:28

В Кемеровской области России вахтовый автобус, перевозивший работников разреза на шахте "Распадская" упал с обрыва.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По имеющимся данным, шесть человек погибли, шестнадцать пострадали.

"Автобус съехал с технологической дороги на территории разреза. Шесть человек погибли, 16 получили травмы различной степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

По информации СМИ, внутри автобуса находились 22 сотрудника шахты. 4 из них в реанимации, 12 в состоянии средней тяжести.

По словам источника в экстренных службах, автобус, после съезда с технологической дороги, перевернулся и упал на крышу с насыпи высотой более 10 метров.

Также он добавил, что все пострадавшие были госпитализированы, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Кемеровской области агентству сообщили, что на месте происшествия работали пять отделений военизированных горноспасательных отрядов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России десятки детей попали в смертельное ДТП с автобусом.

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