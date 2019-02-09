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Гоняются за людьми и заходят в подъезды: в России объявили ЧС из-за медведей

суббота, 09 февраля 2019, 22:25

В Архангельской области России был введен режим чрезвычайной ситуации из-за нашествия белых медведей

Об этом сообщает BBC.

Власти российского архипелага Новая Земля ввели режим чрезвычайной ситуации из-за большого скопления белых медведей вокруг населенных пунктов.

Режим ЧС вводится без ограничения по времени - до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность местного населения. Сейчас у населенных пунктов находятся около 50 медведей.

"Я на Новой Земле с 1983 года, но никогда раньше такого массового нашествия белых медведей не было. Напомню, более пяти животных не покидают гарнизон, в буквальном смысле гоняются за людьми и даже заходят в подъезды жилых домов", - сказал глава отдела муниципального образования Новой земли Жиганша Мусин.

Власти приняли решение направить на архипелаг оперативную группу, которая будет предотвращать нападение белых медведей на людей.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Запорожской области под Бердянском волк искусал троих людей.

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