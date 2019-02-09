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Можете не благодарить: в сети высмеяли "рывок" Путина в 2018 году

суббота, 09 февраля 2019, 20:01

В сети вспомнили обещание президента России Владимира Путина осуществить "рывок" и подвели статистические итоги 2018 года.

Об этом пишут в Telegram канале "Депутатские будни".

"Мы, депутаты, были одними из тех, кто должен был обеспечить этот самый рывок. Впрочем, как и министры, губернаторы, сам Владимир Владимирович и его друзья. В общем, мы старались. Ловите статистику", – говорится в посте.

Как отмечается, в 2018 году в РФ был установлен антирекорд с 2008 года по убыли населения – 193,1 тысяча человек. Также был повышен пенсионный возраст, НДС, акцизы, цены на услуги ЖКХ. Был введен туристический сбор и налог на самозанятых.

При этом, цены на бензин увеличились на 15%. Рубль обвалился на 20%. В офшоры было вывезено 67,5 млрд долларов.

"Можете не благодарить", – с сарказмом пишут авторы поста от имени депутатов РФ.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", глава российского "Сбербанка" Герман Греф не ждет от 2019 года ничего оптимистичного.

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