Ничего оптимистичного: в России озвучили печальный прогноз на 2019 год

Глава российского "Сбербанка" Герман Греф не ждет от 2019 года ничего оптимистичного.

Об этом передает Цензор.НЕТ.

"Ничего оптимистичного", – сказал он, говоря об ожиданиях от 2019 года.

При этом банкир не уточнил, идет ли речь о прогнозе для России или мира.

"Мы все живем в одном хрупком здании... Макроэкономику трудно сбить с тренда, но если она сдвигается, вся система пускается вразнос. Никто не знает, когда это может произойти. В любой момент. Человечество накопило слишком много негатива и начинает последовательно разрушать то, куда шло последние полвека. Не верю, будто подобный фокус останется без последствий", – отметил Греф.

Глава "Сбербанка" также признал риск попадания крупнейшего российского финучреждения под санкции.

"Это же не экономическая, а политическая история, от нее нельзя застраховаться...Мы многого не делаем, чтобы никого не провоцировать... Стараемся соответствовать стандартам, которые не должны привести к санкциям против банка. Но, повторяю, речь идет о политике, и никто не может дать никаких гарантий. Поэтому опасения, конечно, остаются", – добавил Греф.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился опасный прогноз, согласно которому Путин готов к самоуничтожительной войне за Крым.