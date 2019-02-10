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Новый стиль и силикон: в сети показали фото "обновленного" Путина

воскресенье, 10 февраля 2019, 09:36

В субботу, 9 февраля, президент России Владимир Путин встретился с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Об этом сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter.

"Путин и Жээнбеков провели в Сочи неформальную встречу в формате "без галстука" и "в свитере", - написал он.

Пользователи тут же обратили внимание на "обновленного" Путина, которому не только поменяли имидж, но и явно "подправили" лицо не без помощи хирургов. Этот факт также не укрылся от зоркого взгляда пользователей, которые тут же стали его обсуждать.

"Сегодня - новые фото на странице журналиста кремлевского пула: к президенту Кыргызстана отправили новый вариант Путина, с новым стилем, новой накачкой физиономии силиконом!))" – написал в Facebook в субботу, 9 февраля, блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли щедрый подарок Лукашенко Путину.

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