Серый кардинал Кремля предрек России век путинизма

Помощник президента РФ, куратор оккупированного Донбасса Владислав Сурков заявил, что "политическая машина Путина" будет определять лицо России на ближайший век.

Данное мнение он опубликовал в статье в "Независимой газете".

По его мнению, "обрушившись с уровня СССР до уровня РФ, Россия рушиться прекратила, начала восстанавливаться и вернулась к своему естественному и единственно возможному состоянию великой, увеличивающейся и собирающей земли общности народов".

"Государство Россия продолжается, и теперь это государство нового типа, какого у нас еще не было. Оформившееся в целом к середине нулевых, оно пока мало изучено, но его своеобразие и жизнеспособность очевидны. Стресс-тесты, которые оно прошло и проходит, показывают, что именно такая, органически сложившаяся модель политического устройства явится эффективным средством выживания и возвышения российской нации на ближайшие не только годы, но и десятилетия, а скорее всего и на весь предстоящий век", - отметил помощник Путина.

Он также назвал РФ "государством Путина", назвав ее одной из основных моделей государства в истории России наряду с царством Московским, Российской империей и СССР.

"Большая политическая машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую, трудную и интересную работу. Выход ее на полную мощность далеко впереди, так что и через много лет Россия все еще будет государством Путина, подобно тому как современная Франция до сих пор называет себя Пятой республикой де Голля, Турция (при том, что у власти там сейчас антикемалисты) по-прежнему опирается на идеологию "Шести стрел" Ататюрка, а Соединенные Штаты и поныне обращаются к образам и ценностям полулегендарных "отцов-основателей", - написал Сурков.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети вспомнили обещание президента России Владимира Путина осуществить "рывок" и подвели статистические итоги 2018 года.