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Серый кардинал Кремля предрек России век путинизма

понедельник, 11 февраля 2019, 10:20

Помощник президента РФ, куратор оккупированного Донбасса Владислав Сурков заявил, что "политическая машина Путина" будет определять лицо России на ближайший век.

Данное мнение он опубликовал в статье в "Независимой газете".

По его мнению, "обрушившись с уровня СССР до уровня РФ, Россия рушиться прекратила, начала восстанавливаться и вернулась к своему естественному и единственно возможному состоянию великой, увеличивающейся и собирающей земли общности народов".

"Государство Россия продолжается, и теперь это государство нового типа, какого у нас еще не было. Оформившееся в целом к середине нулевых, оно пока мало изучено, но его своеобразие и жизнеспособность очевидны. Стресс-тесты, которые оно прошло и проходит, показывают, что именно такая, органически сложившаяся модель политического устройства явится эффективным средством выживания и возвышения российской нации на ближайшие не только годы, но и десятилетия, а скорее всего и на весь предстоящий век", - отметил помощник Путина.

Он также назвал РФ "государством Путина", назвав ее одной из основных моделей государства в истории России наряду с царством Московским, Российской империей и СССР.

"Большая политическая машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую, трудную и интересную работу. Выход ее на полную мощность далеко впереди, так что и через много лет Россия все еще будет государством Путина, подобно тому как современная Франция до сих пор называет себя Пятой республикой де Голля, Турция (при том, что у власти там сейчас антикемалисты) по-прежнему опирается на идеологию "Шести стрел" Ататюрка, а Соединенные Штаты и поныне обращаются к образам и ценностям полулегендарных "отцов-основателей", - написал Сурков.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети вспомнили обещание президента России Владимира Путина осуществить "рывок" и подвели статистические итоги 2018 года.

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