Госдума России сделала первый шаг к изоляции от мира: подробности

Депутаты российской Государственной думы приняли в первом чтении законопроект сенатора Андрея Клишаса об изоляции российского сегмента интернета.

Об этом сообщает "Медуза".

Документ поддержали 334 депутата, против - 47.

Глава профильного комитета по информационной политике Леонид Левин в своем выступлении отметил, что некоторые положения законопроекта требуют корректировки, но это возможно сделать ко второму чтению.

Против законопроекта выступили представители всех фракций, кроме "Единой России".

Как сообщал "Апостроф", ранее в России внезапно испугались глобального интернета.