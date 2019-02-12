Госдума России сделала первый шаг к изоляции от мира: подробности

Депутаты российской Государственной думы приняли в первом чтении законопроект сенатора Андрея Клишаса об изоляции российского сегмента интернета.
Об этом сообщает "Медуза".
Документ поддержали 334 депутата, против - 47.
Глава профильного комитета по информационной политике Леонид Левин в своем выступлении отметил, что некоторые положения законопроекта требуют корректировки, но это возможно сделать ко второму чтению.
Против законопроекта выступили представители всех фракций, кроме "Единой России".
Как сообщал "Апостроф", ранее в России внезапно испугались глобального интернета.