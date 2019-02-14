Путин и Лукашенко на лыжах: в сети раскрыли интересные детали

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко покатались на лыжах после встречи в Сочи в присутствии сына белорусского лидера, Николая.

Снимки опубликовало белорусское агентство БЕЛТА.

"Лукашенко на встрече с президентом жаловался на тяжелый период, клялся в братской верности, рассказывал о планах США оторвать его от братской России", - пишет телеграм-канал "НЕЗЫГАРЬ".

Отмечается, что во время обеда с главами Ирана и Турции Лукашенко рассказал анекдот про Трампа и Меркель.

"Лукашенко удивился, что есть какая-то контрабанда и свалил всю вину на российские фирмы, передал распечатки материалов российских медиа и умолял прекратить. Сын Коля катается на лыжах, посетил "Сириус". Сын Витя остался в Минске за главного", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее Лукашенко сделал громкое заявление про общую с Россией валюту.