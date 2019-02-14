РУС. | УКР.

четверг, 14 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.05
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

14 февраля

22:57
Путин и Лукашенко на лыжах: в сети раскрыли интересные детали
22:50
Жаль, что не шею: в сети сожалеют о новой травме Путина, видео
22:35
Английский топ-клуб опозорился в Беларуси: видеобзор
22:35
В центре Львова обрушился жилой дом: фото опасного ЧП
22:29
Шахтер - Айнтрахт: смотреть онлайн видео голов
22:17
В Киеве открылся необычный фестиваль: яркие эксклюзивные фото
21:55
Лига Европы: "Динамо" спаслось на последних минутах в греческом аду - видеообзор
21:47
В Google опровергли наглый фейк боевиков ДНР о сотрудничестве
21:29
Кубок мира по биатлону: результаты и видео женского спринта в Солт-Лейк Сити
21:21
Под Харьковом произошло массовое смертельное ДТП: фото и видео
20:59
В Казахстане задержали украинских правозащитников: что известно
20:53
Шахтер - Айнтрахт: стартовые составы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Путин и Лукашенко на лыжах: в сети раскрыли интересные детали

четверг, 14 февраля 2019, 22:57

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко покатались на лыжах после встречи в Сочи в присутствии сына белорусского лидера, Николая.

Снимки опубликовало белорусское агентство БЕЛТА.

"Лукашенко на встрече с президентом жаловался на тяжелый период, клялся в братской верности, рассказывал о планах США оторвать его от братской России", - пишет телеграм-канал "НЕЗЫГАРЬ".

Отмечается, что во время обеда с главами Ирана и Турции Лукашенко рассказал анекдот про Трампа и Меркель.

"Лукашенко удивился, что есть какая-то контрабанда и свалил всю вину на российские фирмы, передал распечатки материалов российских медиа и умолял прекратить. Сын Коля катается на лыжах, посетил "Сириус". Сын Витя остался в Минске за главного", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее Лукашенко сделал громкое заявление про общую с Россией валюту.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Путина осталось лишь два варианта: без кровавых событий в России не обойтись

Если Путину не поставят шах или мат, он пойдет в наступление - американский офицер

Путин достиг дна: у него один вариант, чтобы сохранить власть

Путин дал слабину: в России началась борьба кланов за власть

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: