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У Путина похвастались испытаниями ядерной ракеты

суббота, 16 февраля 2019, 12:06

В России заявили об успешном проведении испытаний малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты "Буревестник".

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетостроительной отрасли РФ.

" В январе на одном из полигонов успешно завершен важнейший этап испытаний крылатой дозвуковой ракеты комплекса "Буревестник" - испытания ядерной энергетической установки", - сообщил источник.

Отмечается, что на испытаниях были "подтверждены заявленные характеристики реактора, обеспечивающие неограниченную дальность полета ракеты".

Как известно, в марте 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что РФ разработала малогабаритную ядерную энергоустановку, которую можно использовать в крылатой ракете. По словам Путина, ракета будет "низколетящей, малозаметной, с непредсказуемой траекторией полета и получит ядерную боевую часть".

Как сообщал "Апостроф", ранее на Западе узнали о секретных ядерных ракетах Путина.

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