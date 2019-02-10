На Западе узнали о секретных ядерных ракетах Путина

Россия может иметь в своем арсенале не менее 64 крылатых ракет 9М729 (по обозначению НАТО - SSC-8).

Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS).

По информации издания, ракеты имеются не только в учебном батальоне на полигоне Капустин Яр в Астраханской области и в Камышлове Свердловской области, но также в Моздоке (Северная Осетия-Алания) и Шуе. США впервые сообщили союзникам по Североатлантическому альянсу о предполагаемом наличии ракет в Шуе во второй половине 2018 года.

Издание уточняет, что в каждом из батальонов имеются не менее четырех пусковых установок. На каждой из них можно разместить четыре ракеты, которые могут нести различные типы боеголовок, включая ядерные.

Как сообщал "Апостроф", ранее США обнаружили российские ядерные ракеты у границ Украины.