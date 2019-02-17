Перекупил ноготочки: Кадыров сотворил "чудо" в Instagram

Глава Чечни Рамзан Кадыров выкупил в Instagram канал, который ранее принадлежал мастеру по маникюру, и сделал его своим личным блогом.

Об этом сообщает телеграм-канал Buzzfeed.

"Лидер Чечни сотворил чудо в Instagram. Инстаграм-канал миллионник, который ранее принадлежал мастеру по маникюру и назывался "Идеи дизайна ногтей" в считанные минуты превратился в официальный Instagram-фид Рамзана Кадырова", - сказано в сообщении.

Отмечается, что оказалось, что аккаунт был выставлен на продажу. Его купили, полностью вычистили, сменили название и "на выходе получили крепко сбитый личный канал самого Рамзана Кадырова".

"Чеченская версия Золушки: Пользуйся своим прекрасным каналом в инсте и собирай лайки, но помни, ровно в полночь канал превратится в офишиал фид Рамзана", - добавили в Buzzfeed.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Крыму задержали человека Кадырова с золотым пистолетом.