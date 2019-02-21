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Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП в России: опубликованы фото

четверг, 21 февраля 2019, 09:28
Фото: static.inforeactor.ru

В России на трассе "Чита - Иркутск" произошло ДТП, в котором погибли пять человек, в том числе двое детей.

Об этом сообщает в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Уточняется, что днем в среду, 20 февраля, автомобиль Toyota Camry вылетел на встречную полосу на трассе и врезался в грузовик Scania.

В результате аварии женщина-водитель Toyota и находившиеся в салоне женщина и двое детей погибли на месте. Кроме того, супруг 32-летней женщины, сидевшей за рулем, скончался в больнице. Водитель грузовика не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России произошло жуткое смертельное ДТП с шахтерами. В салоне автобуса находились 22 сотрудника шахты: 6 погибли, 16 пострадали - 4 из них в реанимации, 12 в состоянии средней тяжести.

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