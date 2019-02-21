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В сети высмеяли заявление главного "космонавта" Путина о способностях Илона Маска

четверг, 21 февраля 2019, 11:14

Глава российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассмешил своим заявлением о способностях Илона Маска.

Заявление Рогозина в своем телеграм-канале прокомментировал российский писатель и журналист Вадим Саралидзе.

"Рогозин усомнился в способности Space X сделать двигатели лучше российских. Что ты на это скажешь, Илон Маск? Все началось со злого твита Илона Маска. В нем он хвастается, мол, мы изобрели лучший двигатель. Слышала, Россия? ЛУЧШИЙ. То есть обошли вашу разработку аж 1994 года! А, как тебе такое, Роскосмос? Роскосмосу такое не понравилось. Руководитель Роскосмоса г-н Рогозин тут же заявил: "Маск не является специалистом техническим в этом вопросе, просто не понимает, о чем идет речь. Это как сравнивать дизельные и бензиновые двигатели по возможностям. До сих пор он летал и летает на кислородо-керосиновых двигателях, он собирается выйти на новые показатели по двигателю, у нас такое тоже есть". Неплохо. Правда, сам-то он, вообще-то, тоже не совсем..кхм..специалист по двигателям. Журналист-международник вроде бы?" – написал он.

Кроме того, Саралидзе рассказал еще об одном нюансе, указав на странное поведение Рогозина.

"И пока что высказывания руководителя госкорпорации и его специалистов больше напоминают песенку веселой группы Манго-Манго - "У нас есть такие приборы! Но мы вам о них не расскажем!", - добавляет журналист.

Напомним, ранее Илон Маск написал в своем Twitter, что новый двигатель Raptor, который разработала его компания, во время испытаний побил рекорд российского РД-180 по уровню давления в камере сгорания. В частности, давление в камере сгорания достигло 268,9 бар (около 265,4 атмосфер).

Как сообщал "Апостроф", ранее главный "космонавт" Путина выдал перл о российской миссии на Луну.

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