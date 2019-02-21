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В России путинюгенду устроили мастер-класс по избиению протестующих: фото

четверг, 21 февраля 2019, 21:59

В Екатеринбурге, Россия, для несовершеннолетних членов организации "Юнармия" силовики организовали "показательные выступления" по избиению протестующих.

Об этом сообщают местные СМИ.

"По легенде четверо парней с палками и бутылками с зажигательной смесью подошли к территории части и "устроили беспорядки перед КПП", чтобы "организовать проникновение на военный объект". В какой-то момент во двор заехали два автомобиля с сотрудниками военной полиции. После недолгого противостояния лидера восстания скрутили, остальные участники разбежались", – говорится в сообщении.

После демонстрации детям в помещении комендатуры показали обмундирование военных полицейских и зачислили в ряды "Юнармии".

"Юным путинюргентам из Екатеринбурга провели мастер-класс как обороняться от навальнят, естественно, приправив все патриотизмом и чувством долга перед Родиной", – прокомментировали новость в Telegram канале FTP.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в России выдали постановление для детей офицеров, которых должны в обязательном порядке записывать в "Юнармию".

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