В России спустя 60 лет назвали убийцу группы Дятлова

Уральский исследователь Валентин Дегтерев считает, что в гибели группы Дятлова в окрестностях горы Холатчахль на Урале в 1959 году может быть причастен один из возможных свидетелей.

Об этом пишет "Дни.ру".

Дегтерев проанализировал слова одного из гостей программы "На самом деле" на Первом канале РФ, который изложил свою версию и пришел к неожиданным выводам.

Речь идет об истории Алексея Команева. Тот рассказал, что его родной дядя был свидетелем жуткой расправы над безоружными туристами. Якобы группа людей в шубах и сапогах до колен забивали несчастных дубинками. Властям же об увиденном мужчина рассказать не решился, поскольку и сам мог попасть в поле зрения правосудия – он был браконьером.

"Думаю, что к убийству дятловцев был причастен тот самый дядя, что оказался случайным свидетелем", – считает Дегтерев. Он предположил, что мужчина не случайно оказался на том самом месте, где позже были обнаружены тела туристов. По словам исследователя, там он вместе с подельниками намывал в ручье золото.

"Студенты случайно увидели незаконный промысел золота. Тем более в те годы, когда такие действия всячески осуждались государством и его адептами", – отметил он.

Согласно этой версии, злоумышленникам пришлось избавиться от случайных свидетелей. Делали они это теми самыми дубинами, что и объясняет ужасающие телесные повреждения участников туристического похода.

"История с трагедией на перевале Дятлова теперь окончательно закрыта, как мне кажется. Возможный убийца дал признательные показания. Жаль, что сделал он это через своих родственников, и уже после своей смерти. Но истину скрыть оказалась невозможно", – подчеркнул исследователь.

Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла при загадочных обстоятельствах зимой 1959 года на Северном Урале. По версии следствия, смерть девяти советских туристов была вызвана "стихийной силой, преодолеть которую люди были не в состоянии". Выдвигались разные версии произошедшего, в том числе испытание радиоактивного оружия и контакт с инопланетными существами.

Как сообщал "Апостроф", ранее шведские исследователи, посетившие место гибели тургруппы Дятлова в Уральских горах выдвинули наиболее вероятную версию произошедшего в 1959 году.