РУС. | УКР.

воскресенье, 24 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

24 февраля

12:24
Война не по плану: стало известно, почему Путин не отступит от Украины
12:21
Умер известный украинский композитор
12:20
Где смотреть онлайн Челси - Манчестер Сити: расписание трансляций
12:20
Украинский клуб опозорился во время матча Премьер-лиги: опубликовано фото
11:54
В России спустя 60 лет назвали убийцу группы Дятлова
11:39
Люди олигархов в Раде: в ЕС укололи Украину за реформы после Евромайдана
11:35
Чемпионат Европы по биатлону: онлайн видео трансляция женской гонки преследования
11:12
Украинцев пристыдили за лицемерие вокруг Евровидения
11:10
Чемпионат Европы по биатлону: результаты и видео мужской гонки преследования в Раубичах
11:07
Мадуро - брат-близнец Путина: опубликовано показательное видео
11:00
Где смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: расписание трансляций
10:55
Украинский боксер уверенно защитил титул чемпиона мира: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В России спустя 60 лет назвали убийцу группы Дятлова

воскресенье, 24 февраля 2019, 11:54

Уральский исследователь Валентин Дегтерев считает, что в гибели группы Дятлова в окрестностях горы Холатчахль на Урале в 1959 году может быть причастен один из возможных свидетелей.

Об этом пишет "Дни.ру".

Дегтерев проанализировал слова одного из гостей программы "На самом деле" на Первом канале РФ, который изложил свою версию и пришел к неожиданным выводам.

Речь идет об истории Алексея Команева. Тот рассказал, что его родной дядя был свидетелем жуткой расправы над безоружными туристами. Якобы группа людей в шубах и сапогах до колен забивали несчастных дубинками. Властям же об увиденном мужчина рассказать не решился, поскольку и сам мог попасть в поле зрения правосудия – он был браконьером.

"Думаю, что к убийству дятловцев был причастен тот самый дядя, что оказался случайным свидетелем", – считает Дегтерев. Он предположил, что мужчина не случайно оказался на том самом месте, где позже были обнаружены тела туристов. По словам исследователя, там он вместе с подельниками намывал в ручье золото.

"Студенты случайно увидели незаконный промысел золота. Тем более в те годы, когда такие действия всячески осуждались государством и его адептами", – отметил он.

Согласно этой версии, злоумышленникам пришлось избавиться от случайных свидетелей. Делали они это теми самыми дубинами, что и объясняет ужасающие телесные повреждения участников туристического похода.

"История с трагедией на перевале Дятлова теперь окончательно закрыта, как мне кажется. Возможный убийца дал признательные показания. Жаль, что сделал он это через своих родственников, и уже после своей смерти. Но истину скрыть оказалась невозможно", – подчеркнул исследователь.

Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла при загадочных обстоятельствах зимой 1959 года на Северном Урале. По версии следствия, смерть девяти советских туристов была вызвана "стихийной силой, преодолеть которую люди были не в состоянии". Выдвигались разные версии произошедшего, в том числе испытание радиоактивного оружия и контакт с инопланетными существами.

Как сообщал "Апостроф", ранее шведские исследователи, посетившие место гибели тургруппы Дятлова в Уральских горах выдвинули наиболее вероятную версию произошедшего в 1959 году.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Сказочная ротация Путина: зачем в России полетели головы генералов

У Путина осталось лишь два варианта: без кровавых событий в России не обойтись

Если Путину не поставят шах или мат, он пойдет в наступление - американский офицер

Путин достиг дна: у него один вариант, чтобы сохранить власть

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: