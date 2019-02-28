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В сети показали видео, как в центре Москвы жестоко избили путинского генерала

четверг, 28 февраля 2019, 11:11

В центре Москвы неизвестные напали на генерал-полковника в отставке, бывшего замминистра промышленности РФ Александра Бриндикова.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По имеющимся данным, инцидент произошел на Малой Никитской улице. Его причиной стал дорожный конфликт. Бриндиков за рулем Mercedes приехал к офису своей фирмы и посигналил двум мужчинам, перегородившим въезд. Те, в свою очередь, разозлились и начали вдвоем избивать генерал-полковника.

В результате он получил травмы лица, головы и черепно-мозговую травму. Мужчину госпитализировали. Задержаны ли нападавшие, не уточняется.

Также в сети появилось видео, на котором видно как белый автомобиль стоит у ворот. Затем появляется черный Mercedes, белое авто отъезжает. После этого из белой машины выходит мужчина, направляется в сторону Mercedes, открывает дверь и что-то говорит водителю. Mercedes заезжает в ворота, его водитель выходит и продолжает разговор с мужчиной из белого авто. В какой-то момент они начали бить друг друга, затем к драке присоединился еще один мужчина.

По данным СМИ, Бриндикову 65 лет. Он в течение 26 лет служил в Вооруженных Силах, получил степень кандидата технических наук и стал лауреатом Премии правительства РФ за 1999 год.

Как сообщал "Апостроф", крымский "министр" влип в скандал с избиением полицейского в России.

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