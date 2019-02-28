Крымский "министр" влип в скандал с избиением полицейского в России

Так называемый глава министерства строительства в оккупированном РФ Крыму Михаил Храмов был замешан в скандале в России с сотрудниками ГИБДД.

Об этом сообщают росСМИ.

Инцидент произошел в Ростовской области между Храмовым и сотрудниками ГИБДД - "чиновник" подрался с ними. Однако Михаил подчеркнул, что не хотел придавать огласке этот эпизод, так как несколько человек дискредитируют всю полицию России.

"Когда мой автомобиль был задержан, и сотрудники ДПС начали агрессивно требовать выполнить их незаконные действия, мы с коллегой не показали наши удостоверения. Когда ситуация достигла критического уровня и пришлось вызывать наряд полиции, мы сообщили, что являемся государственными служащими", - подчеркнул крымский "чиновник".

Он также выразил надежду на то, что в результате разбирательства будет установлено степень вины и превышение должностных полномочий сотрудников ГИБДД.

"24 февраля 2019 года во время несения службы на трассе М-4 "Дон" сотрудниками ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области остановлен автомобиль марки "БМВ" с признаками нарушения правил тонировки транспортного средства. Во время составления административного материала по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ пассажир иномарки пытался пройти в помещение Центра управления нарядами, несмотря на запрет сотрудников полиции. После неоднократного требования покинуть служебное помещение, пассажир несколько раз ударил сотрудника ГИБДД, а также повредил форменное обмундирование полицейского. Инспектору ДПС оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Отмечают, что то водитель и пассажир транспортного средства были отправлены на медосвидетельствование, по результатам которого наличие алкогольного либо наркотического опьянения не было установлено.

"Сейчас действия Михаила Храмова и его спутника поверяет СКР. Кроме того, проверку законности действий сотрудников полиции проводят сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Ростовской области", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в оккупированном Россией Крыму в своей квартире был найден мертвым так называемый "руководитель управления ФАС по Крыму и Севастополю" Тимофей Кураев.