Машину "закрутило" и выкинуло на встречную: фото и видео страшного ДТП в России со множеством погибших

В пятницу, 1 марта, в России произошло ДТП с пятью погибшими, в числе которых минимум один ребенок.

Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

"Легковушка влетела под фуру на 765-м км трассы "Москва - Волгоград". Погибли 5 человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД уточнили, что на 765 километре трассы "Волгоград - Москва" в Михайловском районе произошло столкновение грузовика Volvo и Mitsubishi Outlander. Все пятеро погибших находились в легковом авто.

По предварительным данным, среди погибших, как минимум, один ребенок. Кроме того известно, что легковушка была на летней резине. Сейчас автомобиль разрезают гидравлическими ножницами, чтобы извлечь тела погибших.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России военные БТРы устроили групповое ДТП с легковушками.