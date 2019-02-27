В России военные БТРы устроили групповое ДТП с легковушками: фото и видео

В России произошла авария с участием двух военных бронетранспортеров.

Об этом сообщает газета "Сегодня".

Инцидент случился в городе Курск в среду, 27 февраля. Там два БТР "взяли в клещи" несколько автомобилей на проезжей части, парализовав дорожное движение улицей.

"ДТП произошло в результате вклинивания гражданских легковых автомобилей в организованную колонну военной техники, следовавшей по установленному маршруту в пункт постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

В результате аварии повреждения получили четыре легковых автомобиля, но о пострадавших не сообщается.

По словам очевидцев, авария произошла по вине российских военных.

"Впереди ехал БТР. Неожиданно он начал сдавать назад, но время для маневров было уже упущено. Несмотря на сигналы, он сдавал и сдавал назад. В итоге он смял нашу машину и таким образом смял еще и несколько следующих", - рассказал владелец одного из поврежденных авто.

Напомним, 23 февраля в Киеве водитель Audi, который выехал на остановку и врезался в электроопору, сбил двоих женщин, которые ждали общественный транспорт.

Как сообщал "Апостроф", 27 февраля на пересечении улиц Большая Васильковская и Саксаганского произошла авария с участием автомобилей Renault Logan и Citroen C-Elysee.