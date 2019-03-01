В России военные устроили ДТП на оживленной улице: в сети смеются над видео

В Курске (Россия) военные устроили масштабное ДТП с участием двух бронетранспортеров и четырех легковых автомобилей.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

СМИ передают, что перегон военных машин был организован не по правилам, которые описывают подобные маневры. При этом, водители легковушек вклинились в организованную военную колонну, спровоцировав ДТП.

На кадрах видео можно увидеть, что легковушки и БТРы сгруппировались паровозиком. Некоторые авто подмяли под себя.

В сети тут же стали комментировать видео.

Как сообщал "Апостроф", на военном параде в России перевернулся танк. Также в воскресенье, 29 апреля, в одном из парков Санкт-Петербурга (Российская Федерация) мужчина и двое детей упали с танка Т-60 под его колеса.