У Путина отреагировали на новую американскую стратегию "Троянский конь" и приплели Украину

В России заявили о том, что США разрабатывает новую военную стратегию под названием "Троянский конь", суть которой якобы заключается в использовании "пятой колонны" для дестабилизации с одновременным нанесением ударов по важным объектам.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

"Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили "Троянский конь". Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колонны" в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов ВТО по наиболее важным объектам", - сказал он.

"Хотел бы отметить, что Российская Федерация готова к предотвращению любой из этих стратегий. За последние годы военными учеными совместно с Генеральным штабом разработаны концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников", – заявил Герасимов.

При этом, начальник российского Генштаба также утверждает, что США якобы используют технологии "цветных революций" и так называемой мягкой силы. По его словам, это происходило "в Ираке, Ливии, а также в Украине". Подобные действия, считает Герасимов, наблюдаются сейчас и в Венесуэле.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", российский пропагандист Дмитрий Киселев в эфире телеканала "Россия 24" пригрозил США размещением ядерных ракет в непосредственной близости к американским стратегическим военным центрам.