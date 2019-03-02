РУС. | УКР.

суббота, 2 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

2 марта

16:35
Шоу трофеев из Сирии: сети повеселили фото субботних гуляний в Крыму
16:30
Десна - Динамо: видео голов
16:28
Домашнее вино и танцы: в Одессе масштабно отметили 87-летие региона
16:21
Группа ТІК выпустила саркастичный клип о выборах в Украине
16:00
"Динамо" одержало четвертую победу подряд в чемпионате Украины: видеообзор
15:58
Как изменится цена на бензин в Украине в марте: инфографика и неприятный прогноз
15:31
У Путина отреагировали на новую американскую стратегию "Троянский конь" и приплели Украину
15:24
Под Харьковом из-за отца погиб 7-летний мальчик: фото и детали жуткой истории
15:14
Замешан член ЦИК: появились фото и новые детали скандала с поборами жильцов в Киеве
15:11
Где смотреть онлайн Наполи - Ювентус: расписание трансляций
14:43
Как в Средневековье: украинцев предупредили об аномальном тепле и ливнях со смерчами
14:35
Где смотреть онлайн Реал - Аякс: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У Путина отреагировали на новую американскую стратегию "Троянский конь" и приплели Украину

суббота, 02 марта 2019, 15:31

В России заявили о том, что США разрабатывает новую военную стратегию под названием "Троянский конь", суть которой якобы заключается в использовании "пятой колонны" для дестабилизации с одновременным нанесением ударов по важным объектам.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

"Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили "Троянский конь". Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колонны" в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов ВТО по наиболее важным объектам", - сказал он.

"Хотел бы отметить, что Российская Федерация готова к предотвращению любой из этих стратегий. За последние годы военными учеными совместно с Генеральным штабом разработаны концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников", – заявил Герасимов.

При этом, начальник российского Генштаба также утверждает, что США якобы используют технологии "цветных революций" и так называемой мягкой силы. По его словам, это происходило "в Ираке, Ливии, а также в Украине". Подобные действия, считает Герасимов, наблюдаются сейчас и в Венесуэле.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", российский пропагандист Дмитрий Киселев в эфире телеканала "Россия 24" пригрозил США размещением ядерных ракет в непосредственной близости к американским стратегическим военным центрам.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мир, дружба, жвачка: как Лукашенко может разыграть карту выборов в Украине против Путина

Сказочная ротация Путина: зачем в России полетели головы генералов

У Путина осталось лишь два варианта: без кровавых событий в России не обойтись

Если Путину не поставят шах или мат, он пойдет в наступление - американский офицер

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: