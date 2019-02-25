На Кремль ТВ показали очередной мультик с ракетным ударом по США: видео

Российский пропагандист Дмитрий Киселев в эфире телеканала "Россия 24" пригрозил США размещением ядерных ракет в непосредственной близости к американским стратегическим военным центрам.

Соответствующее заявление прозвучало в передаче "Вести недели".

Киселев вспомнил про слова президента РФ Владимира Путина, который в своем послании Федеральном собранию сказал, что Россия подготовит ответ на возможное размещение американских ракет в Европе, где "подлетное время до Москвы может составить до 10–12 минут". По словам Путина, зеркальный ответ — это удар не по пусковым установкам, но и "в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов".

В сюжете под названием "Цели намечены" Дмитрий Киселев рассказал и показал, как перспективные крылатые ракеты "Циркон" смогут наносить удары с подводных лодок, находящихся вблизи побережья США. Целями, по мнению Киселева, могут стать: Пентагон (штаб-квартира Минобороны США в Вашингтоне), Кэмп-Дэвид (загородная резиденция президента США в штате Мэриленд), Форт-Ритчи (штаб в подземном бункере в штате Пенсильвания), Джим-Крик (военно-морская радиостанция для координации действий подлодок в штате Вашингтон).

Кроме того, Киселев называет еще одну потенциальную цель: "Макклеллан в Калифорнии — управление стратегическими наступательными силами".Точка на карте в сюжете указывает на закрытую в 2001 году авиабазу Макклеллан, где располагалось командование по материальному обеспечению ВВС. На самом деле штаб-квартира Стратегического командования США расположена в глубине страны — на авиабазе Оффатт в штате Небраска.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент РФ Владимир Путин объявил о создании в России новой гиперзвуковой ракеты "Циркон", предназначенной для уничтожения морских и наземных целей.