Много погибших: опубликованы фото и видео страшного ДТП с автобусом в России

В среду, 6 марта, в России произошло жуткое ДТП с участием фуры и микроавтобуса, в результате которого погибли шесть человек и пятеро человек получили травмы.

Об этом сообщает Mash/Мэш в Facebook.

"В Ставропольском крае в страшной аварии погибло 6 человек, еще 5 госпитализированы. По предварительным данным, ДТП с пассажирским микроавтобусом устроил водитель Газ-66", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус, который был забит пассажирами. Все пассажиры, сидевшие в салоне, направлялись из Азербайджана в Москву.

Как сообщал "Апостроф", в страшном ДТП в России погибла семья с маленькими детьми.