Где-то улыбается распятый мальчик: россияне бурно обсуждают введение в РФ штрафов за фейки

Госдума России 7 марта приняла в окончательном чтении законопроект о блокировке фейковых новостей.

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно новому закону, владельцам ресурсов, распространившим в сети недостоверную информацию, грозит блокировка.

При этом фейковыми считаются новости, которые через искажение фактов создают угрозы обществу. Среди них: возможный вред здоровью и жизни людей, угрозы для работы важных объектов, нарушение порядка и другие.

За исполнением закона следит Генпрокуратура. После обнаружения подобной информации в интернете ее сотрудники обязаны обратиться в Роскомнадзор с требованием о блокировке сетевого ресурса.

Надзорное ведомство уведомит редакцию портала о обнаруженном нарушении. После получения письма из Роскомнадзора сотрудники обязаны немедленно удалить фейковую информацию и сообщить об этом. В случае неисполнения закона ресурс будет заблокирован.

В сети принятый закон вызвал бурю возмущений среди россиян. Комментаторы припомнили заявления главы РФ Владимира Путина и перлы кремлевской пропаганды.

"Ну понятно, кисель и прочие сливные бачки могут врать и дальше, не напрягаясь. Лепота", "Ну пи**ец пи****ге Путину пришёл официально. Теперь за своё публичное балобольство нужно будет отвечать", "Ну все в России знают, кто самый больший врун. Его часто по ящику показывают с раздутой от ботoкса непропорциональной головой", "А вранье про теракты, представляемые "взрывами газа" тоже будет под запретом?", "Где-то улыбается распятый мальчик", - пишут в частности они.

Как сообщал "Апостроф", ранее пропагандистов Путина подловили на разоблачении собственного фейка об Украине.