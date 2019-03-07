Всадник апокалипсиса прибыл: сеть повеселила новая показуха Путина к 8 марта

В сети высмеяли визит главы Кремля Владимира Путина в Первый Оперативный полк полиции в Москве, во время которого он проехался верхом на коне.

Видео опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Владимир Путин приехал в 1-й оперативный полк полиции и сел на коня", - написал он.

Комментаторы принялись шутить по этому поводу, назвав поступок Путина очереднй показухой. Также глава Кремля повеселил сеть "заигрыванием" с девушками-полицейскими.

"Путин - девушкам-полицейским: Как у нас шутят, что нужно девушке, чтобы сохранять фигуру? Три элемента: тренажер, массажер и ухажер. У вас такие классные ребята, что они запросто выполнят все эти три пункта. Второй и третий - точно", - написал Смирнов.

Владимир Путин приехал в 1-й оперативный полк полиции и сел на коня pic.twitter.com/JNGPKMayV5 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 марта 2019 г.

Путин - девушкам-полицейским: Как у нас шутят, что нужно девушке, чтобы сохранять фигуру? Три элемента: тренажер, массажер и ухажер. У вас такие классные ребята, что они запросто выполнят все эти три пункта. Второй и третий - точно. pic.twitter.com/wMEHE3URJT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 марта 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети посмеялись над словами Путина о боевом прошлом его отца.