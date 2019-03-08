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Цветы на могиле патриархата: сети повеселила антикремлевская акция феминисток 8 марта в Питере

пятница, 08 марта 2019, 14:28

В российском Санкт-Петербурге группа феминисток "похоронила" обнаженного мужчину в цветах возле Дворца бракосочетаний.

Об этом сообщает "Росбалт".

Активистки держали в руках плакаты "Кто к нам с чем за чем, тот от того и того" и "Ваши цветы прорастут на могиле патриархата". В руках у одной из женщин был предмет, напоминавший фаллос, испачканный в крови.

"Праздник женского сопротивления и борьбы за права насильственно был превращен советским государством в день "Женщина - знай свое место". Будь красивой, будь матерью, и далее по списку, который навязывает женщине обслуживающую и подчиненную роль. Навязывая женщинам, которые их не хотят, цветы, мужчины утверждают право на навязывание своего мнения во всех сферах - в экономике, в политике, в культуре. По факту - это право на насилие. И демонстрация того, что мужчины считают его нормой, не признавая утверждения "Нет - значит нет", - сообщили активистки.

По их словам, цветы были использованы как "оружие вторжения для акта агрессии". По мнению активисток, любое оружие должно быть направлено на того, кто его принес.

Накануне в Петербурге участники прокремлевского движения "Сеть" сумели пройти в кофейню для женщин несмотря на протесты персонала, и попытались вручить находящимся там цветы. Одному из активистов распылили в лицо газовый баллончик.

В сети акция феминисток вызвала неоднозначную реакцию.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились яркие фото и видео "Марша женщин" в Киеве.

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