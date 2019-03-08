Утоли мои печали, феминизм: появились яркие фото и видео "Марша женщин" в Киеве

В пятницу, 8 марта, в центре Киева прошел Марш за права женщин.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

В противовес этому мероприятию на Михайловскую площадь, где собирались участники марша, пришли активисты, отстаивающие традиционные ценности, среди которых члены украинской организации "Братство" Дмитрия Корчинского.

Марш женщин начался в 12:30 у памятника княгине Ольги на Михайловской площади и прошел до арки Дружбы народов.

Цель марша - выступление против ультраправого, домашнего, сексуального, экономического и психологического насилия. А также против давления и насилия патриархального уклада.

"Наши потребности - это не "женские вопросы", как мы часто слышим от чиновников, СМИ и вообще от общества. Наши потребности - это неотъемлемые права человека", - заявили организаторы мероприятия.

Как сообщал "Апостроф", в Украине к 8 марта выпустили трогательные марки про любовь.