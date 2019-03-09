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Трагическая Масленица: в России умер участник конкурса по поеданию блинов

суббота, 09 марта 2019, 19:11

В российском Владимире 8 марта на одной из масленичных праздничных площадок скончался мужчина средних лет, который принимал участие в конкурсе по поеданию блинов.

Об этом сообщает местное издание "Зебра ТВ" ссылаясь на данные полиции.

Источники СМИ в медицинских учреждениях сообщили, что во время конкурса мужчине 45 лет стало плохо, он упал на землю. Попытки окружающих оказать горожанину первую помощь не увенчались успехом: скорая помощь, приехавшая на место происшествия, констатировала смерть.

Причину смерти мужчины определит вскрытие: только судмедэксперты смогут достоверно сказать, умер ли мужчина от того, что подавился блином, или от иных причин.

В мэрии города Владимира факт несчастного случая не подтверждают: чиновники заверяют, что ни на одной из праздничных площадок, организованных властями и на присоединенных территориях, никаких эксцессов зафиксировано не было.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России на Масленицу сожгли очень "оригинальное" чучело.

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