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Путин умер? В России обнаружили "могилу" главы Кремля

воскресенье, 10 марта 2019, 23:18

В Набережных Челнах (Татарстан, Россия) появилась "могила" президента РФ Владимира Путина, на которой стоит памятник с его фотографией.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Бессрочка | Челны Info".

Уточняется, что Путина "похоронили" у здания Следственного комитета России.

"Путин похоронил свободный интернет - жители Набережных Челнов похоронили Путина", - говорится в сообщении.

Известно, что протестную акцию активисты устроили в воскресенье, 10 марта. Отметим, датой смерти Путина на его же памятнике указан 2019 год.

"Он крайне суеверный. Боится таких вещей как огня", "Моральным трупом он был, еще придя к власти", комментируют произошедшее в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть рассмешил новый анекдот об инаугурации Путина.

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