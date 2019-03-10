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В Москве рекордное число людей пришли на митинг против Путина: яркие фото

воскресенье, 10 марта 2019, 18:32
Фото: соцсети

В воскресенье, 10 марта, в Москве на проспекте Академика Сахарова прошел митинг против изоляции интернета в России.

Об этом сообщают росСМИ, а фото публикуют в соцсетях.

Так, участники мероприятия выступили против законопроекта о суверенном интернете, который в феврале был принят Госдумой в первом чтении.

По данным проекта "Белый счетчик", который занимается подсчетом людей на массовых мероприятиях, к 15.30 (по Москве) через рамки металлоискателей на территорию проведения митинга прошли 15 200 человек. Толпа несколько раз начинала скандировать: "Пропускай!", поскольку процесс пропуска проходил очень медленно.

По разным данным, во время митинга были задержаны от 16 до 28 человек.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Госдума России 7 марта приняла в окончательном чтении законопроект о блокировке фейковых новостей.

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