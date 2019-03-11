Российские военные попали в жесткое ДТП на зенитном комплексе: первые фото

В российском Владивостоке перевернулся КамАЗ, перевозивший самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".

Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел со стороны острова Русский по направлению к бухте Патрокл.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД по Приморскому краю, грузовик полностью блокировал движение. Предворительно пострадал один военнослужащий.

Также в сети опубликовали фотографии развалившегося от удара зенитного ракетно-пушечного комплекса. Причины ДТП выясняются.

Как сообщал "Апостроф", ранее в российском Курске военные устроили масштабное ДТП с участием двух бронетранспортеров и четырех легковых автомобилей.