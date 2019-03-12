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Включилась цензура: появились новые детали скандала из-за "могилы" Путина в России

вторник, 12 марта 2019, 09:00

Запрещенную в Украине российскую социальную сеть "ВКонтакте" уличили в удалении фотографий с "надгробиями" президента РФ Владимира Путина.

Об этом пишет "Медуза".

Десятого марта в Набережных Челнах активисты "Бессрочного протеста" установили скульптуру, изображающую могилу президента России Владимира Путина - черное надгробие с его фотографией и годами жизни 1952-2019. Это было сделано в рамках акции против изоляции интернета.

"Путин похоронил свободный интернет - жители Набережных Челнов похоронили Путина", - говорилось в посте телеграм-канала "Бессрочка", первым опубликовавшего фото.

Позже стало известно, что активист Карим Ямадаев, установивший надгробие, был задержан полицией. На него составили административный протокол за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия, по которому ему грозит до 30 суток ареста и до 300 тысяч рублей штрафа.

Посты с фотографией надгробия в тот же день начали распространяться в группах во "ВКонтакте". 11 марта СМИ обратили внимание на то, что владельцы сразу нескольких групп начали сообщать об исчезновении постов. Как отмечали администраторы одной из групп, соцсеть удалила пост без объяснения причин.

В свою очередь в пресс-службе "ВКонтакте" заявили, что фотографии удаляются, так как на них поступило "множество жалоб" и подчеркнули, что относятся с пониманием к желанию людей "реже встречать публикации, которые вводят их в заблуждение".

Фотографию с акции с надгробием Путина в соцсети сравнили с "заведомо ложными историями о выдуманной гибели известного человека" и с фиктивными сообщениями о чрезвычайных ситуациях.

"В случаях, когда пользователи размещают публикацию просто для проверки, но не утверждают об этом как о достоверной новости - мы отклоняли жалобы о введении в заблуждение", - заявили во "ВКонтакте".

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть рассмешил новый анекдот об инаугурации Путина.

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