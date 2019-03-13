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Муж "няши" Поклонской отличился пошлыми стихами о главном враге Путина: видео

среда, 13 марта 2019, 03:31

Муж бывшего оккупационного "прокурора" Крыма Натальи Поклонской Иван Соловьев в стихотворной форме пригрозил российскому оппозиционеру Алексею Навальному лишить его "мужского достоинства".

Об этом сообщает "Крыминформ".

Соловьев таким образом ответил на высказывания в адрес супруги, которые блогер опубликовал ранее на своем канале в YouTube. Навальный призвал Поклонскую опубликовать тот компромат на депутатов Госдумы, о которых она упомянула в своей автобиографии.

Отмечается, что оветный "привет" Соловьев передал во время презентации книги "Крымская весна. До и после" в Ливадийском дворце на оккупированном полуострове.

"Если будешь Лешенька мою жену стебать, то можешь и достоинство мужское потерять", - заявил в частности он, обращаясь к Навальному.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Крыму выпустили "лимитированную серию розовой воды "Поклонская", в честь Натальи Поклонской.

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