РУС. | УКР.

четверг, 7 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.40
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

7 марта

08:00
День Евгении и именины Сергея: какой праздник 7 марта
07:58
В Крыму нашли новое применение для "няши" Поклонской: фото
07:55
Украинский генерал рассказал о преступлениях "Ополченочки" и ее будущей судьбе
07:48
Новинский рассказал о своей предвыборной поездке на Закарпатье
07:29
Родственник одиозного экс-регионала попал в финал конкурса в Верховный суд: фото
07:19
В Запорожье военные попали в аварию с автобусом: опубликованы фото
06:58
Целились в толпу: в сети показали фото последствий ударов боевиков ДНР по мирным жителям
06:51
Под Харьковом на коленях простились с бойцом, погибшим в Иловайском котле: фото и видео
06:30
Гороскоп на 7 марта: Весы могут оступиться, а Рыбам нельзя терять голову
06:28
В сети показали "боевой иконостас" бежавшей от боевиков "легенды" ДНР
05:41
В сети рассказали о юной красавице, служащей в ВСУ: опубликовано фото
04:34
Сети взорвало видео с разгневанной молодой украинкой и ее парнем
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Крыму нашли новое применение для "няши" Поклонской: фото

четверг, 07 марта 2019, 07:58

В оккупированном Крыму местный производитель косметики выпустил "лимитированную серию розовой воды "Поклонская", в честь экс-прокурора и нынешнего так называемого "депутата Госдумы" от полуострова Натальи Поклонской.

Об этом сообщается на Facebook странице комбината "Крымская роза".

"Мы делаем розовую воду с изображением Натальи Владимировны (Поклонской) с надписью: "Няш-мяш, Крым наш. Ее можно будет приобрести в наших фирменных магазинах", – рассказал генеральной директор компании Иван Гладун.

На этикетке косметического средства изображена Наталья Поклонская в белом генеральском кителе прокурора. Макет одобрила сама Поклонская, рассказал Гладун. "В феврале нас (комбинат "Крымская роза") посетила Наталья Владимировна, она была на производстве. Обсудили с ней эту идею. Согласовали все макеты", – добавил гендиректор предприятия.

В комментариях пользователи неоднозначно отнеслись к этой идее. Некоторые комментаторы предлагают увековечить в косметике и других "депутатов ГД РФ от Крыма". "Жду одеколон Шеремет и скраб Бальбек", - пишут пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", скандальная "депутат" Госдумы РФ от оккупированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что собирается гулять по Киеву.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У каждого кандидата в президенты есть бот-фермы для поливания грязью оппонентов - эксперт по кибер­безопасности

Жара в начале весны: синоптики удивили погодой на неделю

Президент "М.С.Л." Георгий Ложенко: Это настоящий вызов, создавать, когда все разваливается

Масленица 2019: когда праздновать, что можно и нельзя делать

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: