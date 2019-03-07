В Крыму нашли новое применение для "няши" Поклонской: фото

В оккупированном Крыму местный производитель косметики выпустил "лимитированную серию розовой воды "Поклонская", в честь экс-прокурора и нынешнего так называемого "депутата Госдумы" от полуострова Натальи Поклонской.

Об этом сообщается на Facebook странице комбината "Крымская роза".

"Мы делаем розовую воду с изображением Натальи Владимировны (Поклонской) с надписью: "Няш-мяш, Крым наш. Ее можно будет приобрести в наших фирменных магазинах", – рассказал генеральной директор компании Иван Гладун.

На этикетке косметического средства изображена Наталья Поклонская в белом генеральском кителе прокурора. Макет одобрила сама Поклонская, рассказал Гладун. "В феврале нас (комбинат "Крымская роза") посетила Наталья Владимировна, она была на производстве. Обсудили с ней эту идею. Согласовали все макеты", – добавил гендиректор предприятия.

В комментариях пользователи неоднозначно отнеслись к этой идее. Некоторые комментаторы предлагают увековечить в косметике и других "депутатов ГД РФ от Крыма". "Жду одеколон Шеремет и скраб Бальбек", - пишут пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", скандальная "депутат" Госдумы РФ от оккупированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что собирается гулять по Киеву.