В России заявили о ликвидации опасного террориста: опубликовано видео

В Самарской области РФ сотрудники ФСБ ликвидировали подозреваемого в подготовке теракта.

Об этом пишет "Интерфакс", со ссылкой на Информационный центр Национального антитеррористического комитета.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Самарской области органами ФСБ России была получена информация о нахождении в одном из частных домов в селе Екатериновка Безенчукского района, вооруженного лица, планировавшего совершить террористический акт. В целях обеспечения безопасности граждан начальником областного Управления ФСБ России было принято решение о задержании бандита", - говорится в сообщении.

Мужчине было предложено сложить оружие и сдаться властям, однако он открыл огонь по силовикам и применил боевую гранату. Злоумышленник был убит ответным огнем.

Отмечается, что убитый был сторонником "одной из международных террористических организаций, поддерживал связь с бандитами, находящимися за рубежом, и вынашивал намерения совершить подрыв самодельного взрывного устройства в месте массового пребывания людей".

На месте происшествия обнаружено оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России прогремел взрыв у воинской части.