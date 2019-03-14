В России выпал снег с насекомыми: опубликованы видео странного явления

Во вторник, 12 марта, в одном из сел Самарской области (Россия) выпал снег с блохами.

Соответствующие видео опубликовано в YouTube.

"В Балашейке сегодня выпал снег, вот с такими насекомыми. На улицах в районе военного городка и на огромной площади в районе военной базы", - рассказали местные жители, которые не смогли определить вид насекомых.

Отметим, что, по мнению специалистов, стая насекомых принесло снегом при прохождении циклонического поля. Не исключается, что их могло занести с воздушными массами с юга, возможно, из Казахстана.

Отметим, что подобное явление наблюдалось и раньше. Например, в феврале 2016 года — в Алексинском, Щекинском и Суворовском районах Тульской области (Россия).

Как сообщал "Апостроф", ранее Николаев засыпало необычным "снегом", опасным для здоровья.