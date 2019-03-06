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Николаев засыпало необычным "снегом", опасным для здоровья: опубликовано видео

среда, 06 марта 2019, 11:22

Жители Николаева пожаловались на мучную пыль, которую ветром принесло с территории терминалов местных портов.

Об этом сообщает издание "Новости N".

Вещество покрыло дома, деревья и целые улицы, расположенные недалеко от портов.

Ролик с "заснеженным" двором в Facebook опубликовал пользователь Тоха Владимирович. Он отметил, что, несмотря на температуру +15 градусов, деревья и дворы засыпаны "снегом".

"Это слой муки, которая летит с порта в город, которой дышат жители окрестных домов и их дети, сколько еще ждать от города решения проблемы которая убивает людей, детей, и подвергает их онкозаболеваниям?", - подписал свое видео автор.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появились удивительные видео и фотоснимки снегопада в Украине в первый весенний день.

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