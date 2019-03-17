Союз с Украиной: назван интересный сценарий развития скандала между Беларусью и Кремлем

Попытки Москвы заставить президента Беларуси Александра Лукашенко пойти на создание Союзного государства могут привести к его антикремлевскому союзу с Украиной.

Данное мнение опубликовал в Facebook известный российский блогер и аналитик, ярый сторонник уничтожения Украины Анатолий Несмиян (Эль Мюрид) комментируя ситуацию со скандальным заявлением посла РФ Михаила Бабича.

"У Лукашенко, которого Кремль активно загоняет в угол с идеей срочного создания Союзного государства и мягкой аннексии Белоруссии, есть резервный выход - он вполне может резко изменить тональность и отношение, и пойти на выборы с жесткой антикремлевской позицией. У него есть вариант войти в союз с Украиной", - считает он.

По словам блогера, тогда такой проект будет крайне интересен Европе и Западу в целом, так как "фактически обрубает Путину всю его газовую стратегию давления на Европу".

"Еще один Северный и Турецкий поток в обход уже Белоруссии Путин физически не успеет построить. Это может стать поражением режима на европейском направлении, причем катастрофическим", - написал Несмиян.

Ответ МИД Беларуси в адрес Бабича он назвал "громом среди ясного неба".

"Так российский МИД не возили мордой по столу даже заклятые партнеры. Публично был унижен российский посол Михаил Бабич, а значит - МИД и Россия в целом. Иного этикет не предполагает. Более того - белорусский посол в Москве может быть отозван в Минск для консультаций, что вообще станет скандалом очень высокого уровня", - отметил блогер.

"Пока жесткое заявление МИД Белоруссии - это, конечно, сигнал, хотя и в крайне ультимативной форме - к понедельнику России предложено "определиться" по белорусскому вопросу. Похоже, что кремлевские снова переоценили свои возможности, а гениальный геополитический стратег - свой скудный интеллект", - добавил он.

Напомним, в 2016 году Украина отказалась от кандидатуры Бабича в качестве посла. Неофициально представители украинских властей говорили журналистам, что отказ согласовать кандидатуру Бабича вызван его связями со спецслужбами РФ.

В августе 2018 года Бабич был назначен послом РФ в Беларуси.